Москва15 июл Вести.Внутренний российский рынок начал наполняться дизельным топливом после введения ограничений на его экспорт. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Регионы страны будут обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сельхозпроизводителями работ в период уборочной кампании, подчеркнул он.

И Минэнерго, и Минсельхоз отрабатывают совместно с нефтяными компаниями. Нефтяные компании подтвердили объемы, поэтому сейчас, с учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, и будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей сказал Новак

8 июля он сообщил главе государства Владимиру Путину, что правительство России приняло меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Они в том числе предусматривают ограничения на экспорт дизельного топлива.