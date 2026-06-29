Новак: решение о запрете экспорта дизеля для производителей пока не принято

Новак прокомментировал возможный запрет экспорта дизеля для производителей Новак: решение о запрете экспорта дизеля для производителей пока не принято

Москва29 июн Вести.Правительство России к настоящему моменту не приняло решение о введении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом журналистам рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующий вопрос будет обсуждаться в ходе ближайших совещаний.

Пока нет [не приняли решение о запрете экспорта дизельного топлива], но мы рассматриваем сказал Новак

Вице-премьер добавил, что кабмин принимает все необходимые меры, направленные на обеспечение внутреннего рынка топлива в полном объеме.

Ранее Новак назвал меры для стабилизации российского топливного рынка. Так, по словам вице-премьера, правительство рассматривает возможность импорта топлива в Россию в качестве одного из инструментов для сохранения стабильности на внутреннем рынке.