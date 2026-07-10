Новак: запрет на экспорт бензина и дизеля нужен для улучшения обстановки Новак: запрет экспорта топлива нужен, чтобы обеспечить внутренний рынок

Москва10 июл Вести.Полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

На топливном рынке России наблюдается дефицит топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя из-за атак вражеских беспилотников.

Поэтому правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок.

И это все будем делать для того, чтобы ситуацию стабилизировать сказал он

Два дня назад президент РФ так прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам противник стремится нанести ущерб экономике, а главное - создать нервозную обстановку в обществе. Но эта задача невыполнима, поскольку запас прочности у энергосистемы России - один из самых высоких в мире.