Россия может временно запретить экспорт дизельного топлива Новак: Россия рассматривает запрет экспорта дизеля для производителей

Москва26 июн Вести.Российские власти рассматривают возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, ограничение может быть введено на несколько месяцев. Основная цель инициативы – увеличить предложение топлива на внутреннем рынке.

Новак отметил, что в настоящее время в России наблюдается избыток запасов дизельного топлива. По его мнению, нескольких месяцев ограничений будет достаточно для дополнительного насыщения внутреннего рынка.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Власти продолжают обсуждать параметры возможных ограничений и сроки их действия.

24 июня Новак уже проводил совещание по ситуации на рынке топлива. В нем приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернаторы ряда регионов, а также представители федеральных и региональных властей, отраслевых компаний.

Как следовало из сообщения на сайте кабмина, ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза. Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.