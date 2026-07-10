Цивилев: в РФ есть дизель, запрет на его экспорт поможет предотвратить ажиотаж

В Минэнерго объяснили причину введения запрета на экспорт дизеля Цивилев: в РФ есть дизель, запрет на его экспорт поможет предотвратить ажиотаж

Москва10 июл Вести.В России есть дизельное топливо, запрет на его экспорт был введен для предотвращения ажиотажа и увеличения запасов. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев по итогам совещания по вопросам обеспечения АПК топливом, состоявшегося под председательством главы Минсельхоза Оксаны Лут.

Дизельное топливо в системе имеется, а данное решение принято для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. Сейчас основной вопрос – его своевременное доведение до потребителей сказал Цивилев

Запрет на экспорт дизельного топлива был введен 8 июля правительством РФ. По словам вице-премьера Александра Новака, мера была предпринята для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.