Москва10 июлВести.В России есть дизельное топливо, запрет на его экспорт был введен для предотвращения ажиотажа и увеличения запасов. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев по итогам совещания по вопросам обеспечения АПК топливом, состоявшегося под председательством главы Минсельхоза Оксаны Лут.
Дизельное топливо в системе имеется, а данное решение принято для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. Сейчас основной вопрос – его своевременное доведение до потребителейсказал Цивилев
Запрет на экспорт дизельного топлива был введен 8 июля правительством РФ. По словам вице-премьера Александра Новака, мера была предпринята для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.