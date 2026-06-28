Путин сообщил о рассмотрении запрета на экспорт дизельного топлива Путин: обсуждается введение запрета на экспорт дизеля

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что в стране рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом глава государства сообщил во время совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива сказал российский лидер

Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что Минэнерго рекомендовало пока не запрещать экспорт дизеля.