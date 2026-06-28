Новак: решение о полном запрете экспорта дизтоплива пока не принято

Новак: Минэнерго рекомендовало не запрещать экспорт дизеля Новак: решение о полном запрете экспорта дизтоплива пока не принято

Москва28 июн Вести.Вопрос о возможном полном запрете экспорта дизельного топлива остается открытым — окончательного решения пока нет. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, комментируя итоги совещания, состоявшегося в пятницу.

Мы на последнем штабе рассматривали этот вопрос в пятницу. Пока рекомендация Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме сказал Новак

По его словам, в настоящее время на внутреннем рынке наблюдается ажиотажный спрос, который был искусственно раздут примерно на 20–30%. При этом вице-премьер подчеркнул, что "топлива достаточно на рынке, сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей".

На совещании Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями выработать четкий алгоритм оперативного обеспечения сельхозпроизводителей горючим, а также проработать дополнительные меры поддержки рынка для сохранения его стабильности.