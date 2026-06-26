Власти пока отложили решение о запрете на экспорт дизтоплива "Интерфакс": решение о запрете на экспорт дизтоплива пока отложили

Москва26 июн Вести.На совещании о ситуации на топливном рынке у вице-премьера РФ Александра Новака пока не было принято решение о запрете на экспорт дизельного топлива. Об этом пишет "Интерфакс" о ссылкой на несколько источников, знакомых с итогами встречи.

Уточняется, что Новак в начале недели доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что анализируется возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива. По данным издания, был подготовлен проект о запрете до конца июля, однако пока рассмотрение идеи поставили на паузу.

Решили понаблюдать за ситуацией говорится в сообщении

Ранее сегодня сообщалось, что российские власти рассматривают возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей.