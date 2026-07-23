Москва23 июл Вести.В правительстве России продолжают прорабатывать меры по стабилизации внутреннего топливного рынка. Как сообщили ТАСС информированные источники в отрасли, сейчас обсуждается возможность продления ограничительных мер на экспорт нефтепродуктов: запрет на вывоз бензина может быть продлен на полгода, а для дизельного топлива — на месяц для производителей и также на полгода для непроизводителей.

В настоящее время полный запрет на экспорт дизеля и бензина (кроме поставок по межправительственным соглашениям) действует до 31 июля. Кроме того, с 1 июня по 30 ноября 2026 года действует временное ограничение на вывоз авиационного керосина. Эти меры были введены на фоне снижения выпуска топлива из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы и искусственно раздутого ажиотажного спроса.

Президент Владимир Путин ранее на совещании с правительством заявил, что "трудности с топливом в стране временные, у российской энергетики высокий запас прочности". Вице-премьер Александр Новак в свою очередь отмечал, что на внутреннем рынке сформировано достаточно объемов для обеспечения потребностей, однако ажиотаж увеличил спрос примерно на 20–30%, и сейчас ограничивающие экспорт меры необходимы для улучшения обстановки.