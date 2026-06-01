Москва1 июн Вести.Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиакеросина сроком на шесть месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Об этом говорится в сообщении кабмина РФ.

Мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Ограничения распространяются в том числе на авиакеросин, приобретенный на биржевых торгах.

Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке

При этом запрет не затронет партии топлива, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления ограничений в силу. Исключения также предусмотрены для поставок в рамках межправительственных соглашений и для топлива, находящегося в технологических емкостях воздушных судов во время выполнения рейсов.

Сейчас в России также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Кроме того, для непроизводителей сохраняются ограничения на вывоз дизельного и судового топлива, а также других видов газойлей.

