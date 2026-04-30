Российские НПЗ закрепят договоренности с правительством о стабилизации рынка Кабмин обязал НПЗ заключить соглашения о стабилизации внутреннего рынка топлива

Москва30 апр Вести.Российское правительство утвердило постановление, обязывающее руководство крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны подписать соглашения с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой. Соответствующая информация содержится в постановлении кабмина.

Целью данных договоренностей является поддержание "достаточных объемов топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ".

Документ предусматривает участие всех ключевых игроков отрасли, включая "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и ряд других компаний. Обязательства сторон будут касаться регулирования объемов поставок и контроля розничных цен на бензин и дизель в текущем году с привязкой к прогнозным показателям инфляции.

В начале апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина для производителей, который будет действовать до конца июля 2026 года на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.