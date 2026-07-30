Москва30 июл Вести.Правительство России утвердило временный порядок обеспечения агропромышленного комплекса бензином и дизельным топливом, который будет действовать до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Новый механизм предусматривает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными властями и нефтяными компаниями о поставках топлива для сельхозпроизводителей.

Подписано постановление, направленное на обеспечение сельхозпроизводителей моторным топливом в необходимых объемах. Для этого утвержден временный порядок, который будет действовать до 1 ноября говорится в сообщении

Как пояснили в правительстве, временный порядок направлен на стабильное обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами в период сезонных полевых работ.

Кроме того, правительство РФ продлило полный запрет на экспорт российского бензина до 31 января 2027 года. Мера принята для обеспечения стабильности на внутреннем рынке.