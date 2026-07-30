Правительство продлило запрет на экспорт бензина из РФ до 31 января 2027 года

Кабмин продлил полный запрет на экспорт российского бензина Правительство продлило запрет на экспорт бензина из РФ до 31 января 2027 года

Москва30 июл Вести.Кабмин вынес решение о продлении полного запрета на экспорт бензина из России до 31 января 2027 года. Об этом следует из сообщения, опубликованного в официальном канале правительства РФ в мессенджере MAX.

Уточняется, что подобные меры приняты для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива.

Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года говорится в сообщении

Меры распространяются на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что зафиксировала тенденцию к снижению цен на топливо на независимых автозаправочных станциях.