Москва30 июлВести.Кабмин вынес решение о продлении полного запрета на экспорт бензина из России до 31 января 2027 года. Об этом следует из сообщения, опубликованного в официальном канале правительства РФ в мессенджере MAX.
Уточняется, что подобные меры приняты для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива.
Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 годаговорится в сообщении
Меры распространяются на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля.
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что зафиксировала тенденцию к снижению цен на топливо на независимых автозаправочных станциях.