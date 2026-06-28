Новак: РФ подала заявку на продление нулевой экспортной пошлины на бензин в ЕАЭС

Новак: РФ подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой экспортной пошлины на бензин Новак: РФ подала заявку на продление нулевой экспортной пошлины на бензин в ЕАЭС

Москва28 июн Вести.Российская сторона подала заявку в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на продление нулевой экспортной пошлины на бензин до конца 2026 года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, сейчас нулевая экспортная пошлина на бензин действует до 1 июля

Она [пошлина] сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию сказал Новак журналистам

Вице-премьер РФ заверил, что решение должно быть принято на следующей неделе.

Ранее Новак заявил, что вопрос о возможном полном запрете экспорта дизельного топлива остается открытым, а окончательного решения пока нет.