Новак сообщил о продлении запрета на экспорт бензина из России до конца года

Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года Новак сообщил о продлении запрета на экспорт бензина из России до конца года

Москва25 июл Вести.Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года сказал Новак журналистам

Также вице-премьер уточнил, что запрет на вывоз дизельного топлива может быть отменен "по мере восстановления рынка". Это будет сделано, чтобы нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не имели проблем из-за переизбытка производства.

Предыдущий запрет на экспорт топлива действовал до 31 июля. Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает новые ограничения для вывоза бензина из России для стабилизации внутреннего рынка.