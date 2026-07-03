В Казахстане подготовили проект приказа о продлении запрета на вывоз бензина

В Казахстане могут продлить запрет на вывоз бензина и дизеля В Казахстане подготовили проект приказа о продлении запрета на вывоз бензина

Москва3 июл Вести.Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа, который предполагает продление запрета на вывоз из республики бензина и дизеля во все страны. Соответствующий документ опубликован на госпортале "Открытые НПА".

Согласно проекту приказа, запрет касается в том числе государств - членов Евразийского экономического союза.

В период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года устанавливается запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза говорится в документе

Кроме того, предполагается введение запрета в период с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года "на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного".

При этом в порядке исключения вывоз топлива может быть разрешен по решению правительства и для оказания гуманитарной помощи.

Запрет на вывоз бензина и дизельного топлива действует в Казахстане в течение нескольких лет и регулярно продлевается.