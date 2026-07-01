Reuters: Казахстан отправит в Россию 50 тысяч тонн бензина в июле и августе

Казахстан поставит в Россию 50 тысяч тонн бензина до конца лета Reuters: Казахстан отправит в Россию 50 тысяч тонн бензина в июле и августе

Москва1 июл Вести.Казахстан до конца лета поставит в Россию до 50 тысяч тонн бензина Аи-92 и Аи-95. Об этом сообщает агентство Reuters, называя эти поставки в июле и августе "гуманитарной помощью".

Автомобильное топливо будет поставляться, вероятно, с Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Конденсат". Агентство при этом отмечает, что Астане придется еще продумать санкционные риски, способы их обхода, а также просчитать баланс на внутреннем рынке.

Для России 50 тысяч тонн — это незначительный объем, а для казахстанского рынка изъятие такого количества топлива может иметь негативные последствия пояснил Reuters один из собеседников

По данным агентства, РФ готова закупать за границей до 400 миллионов тонн автомобильного топлива ежемесячно. Ранее британские журналисты рассказали о том, что у Россию уже отправлена первая партия индийского бензина объемом более 60 тысяч тонн.

По мнению вице-премьера российского правительства Александра Новака, российский рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, "несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте". Дефицит топлива в отдельных регионах и на отдельных автозаправках мониторится и быстро устраняется, заявил Новак на Финансовом конгрессе в Москве.

Для борьбы с ростом цен на бензин и дизель правительство взаимодействует с нефтяными компаниями, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ФАС выявляет факты завышения цен. Уже выявлен картельный сговор трех продавцов топлива.