Новак: излишки нефтепродуктов из Казахстана могут быть поставлены в Россию

Новак сообщил о возможности поставить излишки нефтепродуктов из Казахстана в РФ Новак: излишки нефтепродуктов из Казахстана могут быть поставлены в Россию

Москва25 июл Вести.Излишки нефтепродуктов из Казахстана могут быть поставлены в Российскую Федерацию, если будет такая необходимость. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что такой вариант уже обсуждался с казахстанскими коллегами.

Вот в текущей ситуации мы с нашими коллегами договорились, что наоборот те излишки, которые есть в Казахстане - там, правда, небольшие объемы - они могут быть поставлены и в Российскую Федерацию при необходимости. И это взаимное, скажем так, взаимный интерес для того, чтобы обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана сказал Новак

Ранее Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством.