Москва25 июлВести.Излишки нефтепродуктов из Казахстана могут быть поставлены в Российскую Федерацию, если будет такая необходимость. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что такой вариант уже обсуждался с казахстанскими коллегами.
Вот в текущей ситуации мы с нашими коллегами договорились, что наоборот те излишки, которые есть в Казахстане - там, правда, небольшие объемы - они могут быть поставлены и в Российскую Федерацию при необходимости. И это взаимное, скажем так, взаимный интерес для того, чтобы обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстанасказал Новак
Ранее Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством.