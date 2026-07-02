Москва2 июлВести.Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Россию при наличии свободных ресурсов и официального запроса от российского правительства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство энергетики республики.
В случае поступления официальных обращений от правительства России о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условияхсообщило казахское Минэнерго
При этом в ведомстве подчеркнули, что осуществлять такого рода сделки можно исключительно при наличии свободного ресурсного потенциала.
Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстанацитирует агентство
Ранее в Минэнерго РФ предупредили, что интернет-ресурсы, якобы содержащие информацию о наличии топлива на АЗС, могут представлять опасность, связанную с незаконным сбором персональных данных.