Министр нефти и газа Индии: у Нью-Дели есть потенциал для поставок топлива РФ

Индия подтвердила готовность поставить в Россию топливо Министр нефти и газа Индии: у Нью-Дели есть потенциал для поставок топлива РФ

Москва2 июл Вести.Индия может поставить России топливо, если возникнет такая необходимость. Такое заявление на пресс-конференции в Нью-Дели сделал индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури.

Он добавил, что Индия никогда не останавливала экспорт нефтепродуктов в другие страны. Даже во время кризисов, подчеркнул министр.

Индия - четвертая страна в мире по объему переработки нефти. Все зависит от того, как ситуация будет развиваться сказал индийский министр нефти и газа

Индийское топливо продается России через трейдеров, допустил Хардип Сингх Пури. Так он прокомментировал информацию агентства Reuters, утверждающего, что Россия уже начала закупать бензин у Индии.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая 2026 года. Ажиотаж привел к росту спроса на 20-30% на топливо, отметил вице-премьер российского правительства Александр Новак. При этом он заверил, что в РФ для обеспечения внутреннего рынка сформирован достаточный объем топлива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил импорт топлива по приемлемым ценам. Готовность поставить России топливо подтвердил Казахстан.

С просьбой о поставках топлива к России, Белоруссии и Казахстану обратилась Киргизия, у которой также возник его дефицит.