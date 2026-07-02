Москва2 июл Вести.Индия, обладающая избыточными мощностями по производству нефтепродуктов, может стать основным поставщиком бензина для южных регионов России, а Китай, в свою очередь, способен обеспечивать топливом Сибирь и Дальний Восток. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, Индия является крупным производителем нефтепродуктов с возможностями для экспорта, а с 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, что создает синергетический эффект.

У них отдельно создавался бизнес именно для экспорта нефтепродуктов. На побережье были построены крупные нефтеперерабатывающие предприятия. Они покупают нефть, делают из нее нефтепродукты и продают на мировой рынок. И с 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Поэтому это и дружественная страна, и рынок сбыта для нашей нефти, и получается некий синергетический эффект. Плюс к тому у российской государственной компании "Роснефть" есть 49% акций в одном из нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому тоже можно получить вот такой эффект – позитивно-экономический – за счет подобного сотрудничества сказал Юшков

Эксперт также отметил, что ключевую роль играет логистика: топливо из Индии удобнее доставлять морем в южные порты, тогда как поставки из Китая по железной дороге в европейскую часть экономически нецелесообразны, хотя для Сибири и Дальнего Востока они могли бы быть актуальны.

Танкеры с нефтепродуктами, с бензином из Индии удобно доставить, потому что это топливо нужно прежде всего в южных регионах России, потому что там помимо дефицита топлива из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов еще и существенно повышается спрос на бензин в летний период. Поэтому в случае доставки туда больших объемов топлива из Индии удастся как раз-таки наиболее острые моменты сгладить с недостатком топлива. И из Индии, конечно, везти туда удобнее, ближе, чем если бы это происходило из Китая. А Китай также может поставлять бензин в Россию, у него есть избыточные мощности по производству бензина. Но это, скорее, актуально для сибирских регионов или Дальнего Востока заявил Юшков

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия начала закупать бензин у Индии, поставки идут по морю.