Москва2 июл Вести.Для смягчения топливного кризиса в РФ увеличивается импорт бензина из Индии и Белоруссии, а на рынок выводится бензин класса Евро-3. Об этом ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он добавил, что государство активно вмешивается в топливный рынок, чтобы перенаправлять нефтепродукты в регионы, где они наиболее востребованы.

Среди принимаемых мер - это увеличение импорта бензина из... зарубежных государств, включая даже страны за пределами Евразийского экономического союза. Также принимаются меры по выгрузке на рынок бензина качества Евро-3… это должно увеличить присутствие бензина на внутреннем рынке. Кроме того, государство активнее вмешивается в рынок для того, чтобы перемещать или давать указания компаниям по перемещению нефтепродуктов в те районы региона, где они в наибольшей степени востребованы. Все это вместе взятое должно смягчить текущий кризис рассказал Митрахович

Он добавил, что импорт из Индии и Белоруссии может стать рациональной мерой.

Пока нет точной информации о тех объемах, которые должны прийти. Но в Индии, например, у российской компании "Роснефть" есть крупный завод НПЗ, который в свое время был куплен. В принципе, Индия - очень крупный производитель нефтепродуктов. Если в текущей ситуации можно купить у Индии нефтепродукты и смягчить российский кризис, почему бы этого не сделать? Мне кажется, вполне рациональная мера. Казахстан не является крупным производителем нефтепродуктов, поэтому он в меньшей степени России поможет. Что касается Белоруссии, то там есть свободные мощности на НПЗ, примерно соответствующие мощностям Московского НПЗ, который сейчас остановлен. Поэтому белорусская помощь тоже будет очень востребована в России объяснил Митрахович

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