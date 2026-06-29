Импорт бензина из Индии поможет стабилизировать ситуацию с топливом в РФ

Россия планирует закупать бензин в Индии для стабилизации ситуации с топливом Импорт бензина из Индии поможет стабилизировать ситуацию с топливом в РФ

Москва29 июн Вести.Поставки крупных партий бензина из Индии в краткосрочной перспективе закроют дефицит топлива в России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью ИС "Вести" отметил, что закупки топлива у Индии дополнят текущие поставки бензина из Белоруссии, что отражено в новых законодательных поправках.

По мнению экономиста, улучшение ситуации на топливном рынке стоит ожидать в течение ближайших недель, так как поставки из прибрежных субъектов страны займут какое-то время.

Идет подготовка к импорту из дальнего зарубежья. Для этого в законодательство внесен ряд изменений, которые позволят импортировать нефтепродукты, бензин из дальнего зарубежья. По всей видимости, это будет Индия. При том, чтобы не поднимались цены на внутреннем рынке, потому что на индийском рынке цены выше, вот эту разницу между индийскими ценами и той ценой, которая у нас на внутреннем рынке, государство нефтяным компаниям обратно выплатит объяснил Юшков

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство рассматривает возможность импорта топлива в Россию как один из инструментов для сохранения стабильности на внутреннем рынке.