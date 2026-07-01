Москва1 июлВести.Россия начала закупать бензин у Индии, поставки идут по морю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что кабмин рассматривает возможность импорта топлива в Россию как один из инструментов для сохранения стабильности на внутреннем рынке.
Источник в отрасли сообщил, что из Индии в Россию было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой источник сообщил, что были отправлены два танкера с партиями от 30 до 40 тысяч тонн каждыйпишет Reuters
По данным еще одного источника, Россия планирует каждый месяц ввозить по 400 тысяч тонн бензина из ряда стран, в том числе из Белоруссии, которая уже экспортирует топливо в РФ.
Официальных комментариев по данному сообщению от российских властей пока не поступало.
Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит топлива в России некритичен.