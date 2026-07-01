Reuters: Россия начала закупать бензин у Индии Reuters: РФ начала импортировать бензин из Индии

Москва1 июл Вести.Россия начала закупать бензин у Индии, поставки идут по морю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что кабмин рассматривает возможность импорта топлива в Россию как один из инструментов для сохранения стабильности на внутреннем рынке.

Источник в отрасли сообщил, что из Индии в Россию было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой источник сообщил, что были отправлены два танкера с партиями от 30 до 40 тысяч тонн каждый пишет Reuters

По данным еще одного источника, Россия планирует каждый месяц ввозить по 400 тысяч тонн бензина из ряда стран, в том числе из Белоруссии, которая уже экспортирует топливо в РФ.

Официальных комментариев по данному сообщению от российских властей пока не поступало.

Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит топлива в России некритичен.