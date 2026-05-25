СМИ: Индия увеличила закупки латиноамериканской и африканской нефти

Москва25 мая Вести.В Индии увеличили закупки латиноамериканской и африканской нефти на фоне ситуации в Ормузском проливе. Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на данные трейдеров и аналитиков из компании Kpler.

В материале сказано, что после начала конфликта США и Израиля против Ирана, разгоревшегося в феврале, нефтеперерабатывающие компании Индии стали более активно закупать нефть из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии.

По информации Kpler, в апреле поставки нефти из России в Индию сократились на 29,4% по сравнению с мартом - до 1,6 млн баррелей в день. А поставки из ОАЭ в том же месяце увеличились почти втрое - до 669,7 тысячи баррелей в день против 230,6 тысячи в марте, уточняет агентство.

Вместе с тем, как сказано в материале, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Ранее представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма заявила, что поставки нефти из РФ в Индию продолжатся вне зависимости от решений США по санкциям.