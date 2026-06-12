Джайшанкар: Индия покупала российскую нефть по просьбе США МИД Индии: страна покупала российскую нефть по просьбе США

Москва12 июн Вести.Индия покупала российскую нефть по просьбе американских властей, которые хотели стабилизировать рынок, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает агентство Bloomberg.

При покупке нефти Индия исходит из ее стоимости и доступности, отметил министр.

США специально попросили Индию покупать российскую нефть для стабилизации нефтяного рынка приводит Bloomberg слова Джайшанкара

Министр раскритиковал ограничения, которые США вводят против нефти из России.

Давайте не делать вид, что здесь замешаны какие-то великие принципы подчеркнул Джайшанкар

Представитель министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма заявила, что поставки нефти из России в Индию идут вне зависимости от решений США по введению или отсутствию исключений из режима антироссийских санкций.

Между тем глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что США давят на Индию, чтобы поставлять свою нефть вместо российской.