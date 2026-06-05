Москва5 июн Вести.США давят на Индию, чтобы поставлять свою нефть вместо российской. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, у России хорошие отношения с Индией, но американская сторона давит.

Но они [США] – прагматики, они просто хотят заместить нашу нефть своей … Но я думаю, что одна из проблем для Индии, они не очень пока хорошо маркетируют свою продукцию. Индия довольно много производит, кстати, того, что мы могли бы закупать. Но сегодня дисбаланс очень большой в торговле. Одна из задач, конечно, для Индии - нарастить экспорт своих товаров в Россию. Я думаю, это такая задача важная. Мы тоже стараемся помогать, в том числе и в плане расчетов