Москва28 июнВести.Дефицит топлива в России не носит критический характер. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Что касается ударов по критически важной инфраструктуре, вообще по энергетической инфраструктуре, в частности, то, конечно, эти удары создают... проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит [топлива], но не критическийотметил Путин
Российский лидер также заявил, что ущерб от ударов ВСУ есть, но критического характера не носит.