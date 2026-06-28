Путин: дефицит топлива в России некритичен Путин сообщил, что дефицит топлива в России некритичен

Москва28 июн Вести.Дефицит топлива в России не носит критический характер. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Что касается ударов по критически важной инфраструктуре, вообще по энергетической инфраструктуре, в частности, то, конечно, эти удары создают... проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит [топлива], но не критический отметил Путин

Российский лидер также заявил, что ущерб от ударов ВСУ есть, но критического характера не носит.