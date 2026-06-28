Путин: на ситуацию на фронте террористические вылазки ВСУ не влияют

Путин: террористические вылазки ВСУ не влияют на ситуацию на фронте Путин: на ситуацию на фронте террористические вылазки ВСУ не влияют

Москва28 июн Вести.Террористические вылазки ВСУ не влияют на ситуацию на фронте, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь сказал Путин

По словам российского лидера, куда бы ни наносились удары по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин в ходе совещания с правительством РФ поручил принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия ударов Киева по гражданским объектам и инфраструктуре.