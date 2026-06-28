22:07 28 июня 2026 22:11 28.06.2026Виктория РассейкинаПолитикаПутин: спасать киевский режим в планы России не входитПутин: спасать киевский режим в планы России не входит© Кадр телеканала "Россия 24"Следите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква28 июнВести.Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".Читайте такжеПутин: Украина предлагает ограничить территорию, где проходят боевые действия22:06 Путин: террористические вылазки ВСУ не влияют на ситуацию на фронте22:04 Путин: ущерб от ударов ВСУ есть, но без критического характера22:02 Путин: террористические выпады не помогут Киеву изменить ситуацию на фронте17:42 23 июн"Создать конфликтный потенциал": Путин раскрыл цель письма Зеленского14:27 23 июнПутин заявил, что пока не видит смысла встречаться с Зеленским18:20 5 июнПутин: называть сроки завершения СВО в условиях боевых действий невозможно19:14 29 маяПутин заявил, что ситуация для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую17:39 22 маяПолитика28.06.2026