Путин: теракты киевского режима не способны повлиять на ситуацию на фронте

Путин: террористические выпады не помогут Киеву изменить ситуацию на фронте Путин: теракты киевского режима не способны повлиять на ситуацию на фронте

Москва23 июн Вести.Террористические выпады Украины, включая удар по автобусу с белорусскими детьми и атаку на колледж в Старобельске, не влияют на события на фронте. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое проходило в формате видеоконференции.

Все эти, по сути, дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, ... не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения сказал глава государства

По его словам, российская армия освобождает "один населенный пункт за другим".

22 мая украинские войска нанесли удар беспилотниками по общежитию и учебному корпусу колледжа в Старобельске в ЛНР. В результате погиб 21 человек, более 40 пострадали.

17 июня беспилотники ВСУ ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Транспортное средство следовало в Геленджик из города Речицы в Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 - воспитанники спортивной школы. Погибла беременная женщина, восемь человек пострадали.