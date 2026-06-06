Пасечник рассказал, как помогали детям, пострадавшим в Старобельске Пасечник рассказал о состоянии детей, пострадавших от атаки на Старобельск

Москва6 июн Вести.Из 50 детей, которые обратились за медицинской помощью после атаки на Старобельск, семь человек определены в стационарные медицинские учреждения, а остальные проходят восстановление дома амбулаторно. Такой информацией с ИС "Вести" поделился глава ЛНР Леонид Пасечник на полях ПМЭФ.

Он рассказал, что двое пострадавших детей после получения травм были отправлены в Москву, а один ребенок 2007 года рождения находится в тяжелом состоянии в республиканской больнице ЛНР.

Из 50 пострадавших детей, которые обратились за медицинской помощью, у нас 7 человек было определено в стационарные медицинские учреждения, а остальные дети проходили восстановление дома амбулаторно. Из 7 у нас получается 3 девочки, которые находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Их состояние оценивается как хорошее… Девочка одна, которая находится в больнице муниципалитета… тоже в более-менее удовлетворительном состоянии. Двое детей сразу же после получения травм были отправлены в город Москву. Тоже их состояние оценивается как более-менее стабильное, хорошее. И один мальчик Копылов Максим, 2007 года рождения, находился в очень плохом состоянии, находился в состоянии комы, он находился в реанимационном отделении Луганской республиканской клинической больницы, и врачи категорически запрещали его перевозить, нельзя было этого делать рассказал Пасечник

Он выразил благодарность людям, которые организовали спасательную операцию для помощи пострадавшим детям.

Хотел выразить слова огромной благодарности, в первую очередь, нашим ребятам, спасателям, руководителю муниципалитета, местным жителям, которые организовали спасательную операцию, которые спасли этих всех ребят. Безусловно, подразделениям МЧС добавил глава региона

Ранее Луганский информцентр сообщил, что в Москву на лечение был переведен студент Максим Копылов, которые получил тяжелые ранения после атаки на колледж в Старобельске.