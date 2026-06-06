Пасечник: студентов из Старобельска распределят по другим колледжам

Пасечник рассказал, как будут учиться студенты Старобельского колледжа Пасечник: студентов из Старобельска распределят по другим колледжам

Москва6 июн Вести.Студентов Старобельского педагогического колледжа, разрушенного в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), распределят по другим учебным заведениям. Об этом информационной службе "Вести" сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, сейчас обучение происходит дистанционно.

В перспективе мы будем решать вопрос, чтобы распределить их по другим учебным заведениям, чтобы наши дети продолжили обучение, как положено, и получали квалифицированное образование заявил Пасечник

Ранее сообщалось, что более 40 человек, пострадавших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, проходят лечение амбулаторно.