Москва30 мая Вести.Новый педагогический колледж будет возведен на месте атакованного ВСУ в Старобельске. Об этом ИС "Вести" заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что в учебном заведении продолжат готовить учителей.

Будем строить новый. Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору - душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Потому что, как говорит наш президент, уважаемый Владимир Владимирович Путин, на поле брани воюют не солдаты, а воюют учителя и духовники. Поэтому самая главная ценность в нашей жизни - это люди. И, конечно же, наше будущее - это наши дети. Вот как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить