Раненые в Старобельске студенты продолжают лечение в больнице ЛНР

Минздрав ЛНР сообщил о состоянии студентов, раненых в Старобельске Раненые в Старобельске студенты продолжают лечение в больнице ЛНР

Москва3 июн Вести.Пятеро студентов, раненых при ударе боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, находятся на стационарном лечении, ответил министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Валиев на запрос ТАСС.

Эти студенты находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.

На стационарном лечении находятся пять пациентов отметил Валиев

При этом более 40 человек, пострадавших при ударе украинских боевиков по колледжу, проходят лечение амбулаторно.

Между тем президент Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на Старобельск и Геническ являются тяжелейшими военными преступлениями, особенно против детей.