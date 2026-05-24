После атаки дронов ВСУ на колледж в Старобельске в больницах остаются 10 человек

Москва24 мая Вести.Десять пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на здание общежития в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают находиться под наблюдением медиков в условиях стационара.

Об этом агентству ТАСС сообщили представители оперативных служб региона. Согласно актуальным данным, в больницах остаются десять человек из числа раненых.

При этом еще тридцати двум пострадавшим госпитализация не потребовалась — после оказания первой помощи они были направлены на амбулаторное лечение. Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских боевиков на общежитие в Старобельске погибли 18 человек.

В ночь на 22 мая украинские националисты атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима.