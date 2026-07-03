Москва3 июлВести.Три человека, пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на здание Старобельского педагогического колледжа, продолжают получать необходимое лечение. Об этом сообщается в МАХ-канале правительства Луганской Народной Республики.
Двое пациентов находятся на лечении в федеральном медицинском центе в Москве. Там им предоставляется высококвалифицированная помощь специалистовприводятся слова представителя Минздрава ЛНР Максима Сидоренко
Еще одна пострадавшая находится на амбулаторном лечении в Новопсковском МО. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.