Москва23 мая Вести.Продолжаются поиски 10 студенток, которые пропали при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Глава региона также обнародовал списки погибших и раненых, среди погибших – 11 человек, ранения получил 41 человек.

Местонахождение еще 10 девушек неизвестно написал Пасечник

В списке пропавших без вести – Буткова Александра Вячеславовна, Брюховецкая Анастасия Алексеевна, Василенко Анастасия Алексеевна, Протасова Александра Алексеевна, Коваленко Анастасия Андреевна, Герасименко Таисия Павловна, Заратуйченко Виктория Олеговна, Дашенко Вероника Александровна, Терещенко Оксана Алексеевна, Ковпак Александра Александровна.

Ранее в Минздраве сообщили, что пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, один из них – в крайне тяжелом. Врачи борются за его жизнь.

Удар был нанесен ночью с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.