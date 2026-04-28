Москва28 апрВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим перешел к террористическим методам, так как не может остановить российские войска.
Путин во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в России выборах.
...Киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методамуказал президент
По его словам, причины понятны - Киев не может остановить продвижение российских войск
Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуресказал президент