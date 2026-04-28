Москва28 апрВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим перешел к террористическим методам, так как не может остановить российские войска.

Путин во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в России выборах​​​.

...Киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам

указал президент

По его словам, причины понятны - Киев не может остановить продвижение российских войск

Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре

сказал президент