Путин: Киев перешел к террору, так как не может остановить войска РФ

Путин: киевский режим перешел на террор, потому что не может остановить ВС РФ Путин: Киев перешел к террору, так как не может остановить войска РФ

Москва28 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим перешел к террористическим методам, так как не может остановить российские войска.

Путин во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в России выборах​​​.

...Киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам указал президент

По его словам, причины понятны - Киев не может остановить продвижение российских войск