Путин: враги России делают ставку на террор, не имея сил победить на поле боя

Путин: враги России делают ставку на терроризм, не в силах победить на поле боя Путин: враги России делают ставку на террор, не имея сил победить на поле боя

Москва27 июл Вести.Враги России делают ставку на откровенно террористические методы, будучи не в силах победить на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

[Враги] не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что народ России никому и никогда сломить не удалось.

Этого не было никогда и никогда не будет отметил президент

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что число террористических атак ВСУ против регионов России за июнь и начало июля выросло как минимум на 20%.