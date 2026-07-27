Путин заявил о решительном отпоре враждебным действиям в отношении России Путин: народ и власть дадут решительный отпор любым антироссийским шагам

Москва27 июл Вести.Народ и власть в России дадут решительный отпор любым враждебным действиям других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами, которая проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Он отметил, что Запад уже давно поставил русофобскую машину "на полный ход".

Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. И готовы, мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам сказал российский лидер

Путин добавил, что противникам России не удалось победить ее на поле боя, а потому в ход идут террористические методы.

Накануне президент России заявил, что страны Запада, принимая в ООН решения, противоречащие уставу этой же международной организации, подорвали основы современного международного права и выпустили "джина из бутылки".