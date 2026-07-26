Выпустили джина из бутылки: Путин обвинил Запад в нарушении международного права Путин: Запад противоречивыми решениями в ООН выпустил джина из бутылки

Москва26 июл Вести.Страны Запада, принимая в ООН решения, противоречащие уставу этой же международной организации, подорвали основы современного международного права и выпустили "джина из бутылки".

Об этом в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин во время общения с военными моряками в День Военно-Морского Флота (ВМФ).

Глава государства напомнил, что современный миропорядок был сформирован после Второй мировой войны на основе Устава ООН, разработанного державами-победительницами.

Вот этот устав — это основа современного международного права. Правила определенные были созданы. А потом, когда Советский Союз развалили, одно из государств-основателей ООН и создателей этого международного права, системы международных отношений, оно перестало существовать. И так называемые победители в холодной войне — это не только США, но и весь коллективный Запад, вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне сказал Путин

Президент также обратил внимание на действия стран Запада в отношении Югославии, отметив, что решения, принятые в тот период, не соответствовали Уставу ООН.

Я сейчас не буду давать оценок — это сложный процесс, но разделение сербского народа на разные национальные "квартиры" и так далее. Были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили "джина из бутылки" добавил российский лидер

26 июля, в День ВМФ, глава государства встретился и пообщался с моряками в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. В ходе беседы президент, в частности, заверил, что при возникновении угроз для безопасности Калининградской области Россия обеспечит ее всеми своими возможностями.