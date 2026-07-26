Путин: при угрозе Калининграду его безопасность обеспечат всеми возможностями РФ

Путин: безопасность Калининграда при угрозах обеспечат всеми возможностями РФ Путин: при угрозе Калининграду его безопасность обеспечат всеми возможностями РФ

Москва26 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия при возникновении угроз обеспечит безопасность Калининградской области всеми своими возможностями.

Путин в воскресенье, в день ВМФ, прибыл в Адмиралтейство в Петербурге и заслушал доклад главнокомандующего Военно-морским флотом Александра Моисеева. Также президент встретился с командующими флотами.

В случае каких бы то ни было угроз безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации заявил Путин

По словам президента, соответствующие задачи перед командующими флотами поставлены.

Надеюсь, что они исполняются должным образом, и желаю вам удачи сказал Путин

Он добавил, что "на переднем крае должен находиться Балтийский флот".

Несколько дней назад губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отмечал, что для того, чтобы замахнуться на этот стратегически важный регион России, нужно быть "совершенно безумным". Глава региона заявил, что после заседания Совета безопасности он еще раз убедился в надежной защите Калининграда.