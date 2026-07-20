Власти Калининградской области заявили о готовности региона к любым угрозам Губернатор Беспрозванных: Калининградская область готова к любым угрозам

Москва20 июл Вести.Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в интервью газете "Ведомости", заявил, что для того, чтобы замахнуться на этот стратегически важный регион России, нужно быть "совершенно безумным".

Он также отметил, что, несмотря на это, область готова к любым возможным угрозам.

Мы должны быть готовы подчеркнул Беспрозванных

Глава региона заявил, что после заседания Совета безопасности он еще раз убедился в надежной защите Калининграда.

Кроме того, он сообщил о создании в области министерства безопасности, состоящего из участников спецоперации, а также об активной деятельности оперативного штаба, направленного на защиту населения и инфраструктуры, а также на поддержку Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет США Bombardier Artemis II вновь осуществил разведывательный полет вблизи границ Калининградской области с литовской и польской сторон.