Беспрозванных: Калининград старается не зависеть от поставок из других областей

Губернатор Беспрозванных заявил, что Калининград нацелен на самообеспечение Беспрозванных: Калининград старается не зависеть от поставок из других областей

Москва4 июл Вести.Калининградская область старается не зависеть от поставок из других регионов. Об этом ИС "Вести" рассказал глава субъекта Алексей Беспрозванных.

Он добавил, что инвестиционные объекты региона нацелены на создание продовольственной безопасности.

Мы не стоим на месте и занимаемся внутренней безопасностью с точки зрения продовольственной безопасности. Мы стараемся, чтобы не зависеть от логистических поставок других регионов. Поэтому инвестиционные проекты, которые прежде всего поддержаны, это проекты, которые направлены на продовольственную безопасность рассказал Беспрозванных

Ранее Беспрозванных подробнее рассказал об инвестиционных проектах в Калининградской области. Чиновник заявил, что до 2030 года планируется привлечь 900 млрд рублей инвестиций в регион.