Москва6 июн Вести.Туризм является вектором развития Калининградской области. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По его словам, регион развивается достаточно стабильно с точки зрения инвестиционной привлекательности и экономики, в целом. Также он отметил высокий туристический потенциал.

Сегодня туризм – это не просто интерес к региону, туризм для нас – это в целом новый вектор развития экономики. Сегодня ВРП туристический составляет порядка 4,2%. Это достаточно уже существенно. Мы в связи с этим развиваем серьезно аэропортовую структуру. Мы увеличиваем практически в два раза инвестиционный проект пропускной способности аэропорта … При реализации этого проекта к 2030 году мы готовы уже принимать порядка 10 миллионов пассажиропотока туристов сказал глава региона

Ранее Беспрозванных заявил, что соседствующие с Калининградской областью государства вводят ограничения на грузы, предназначенные для российского региона, хотя эти товары не являются санкционными.