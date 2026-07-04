Москва4 июл Вести.Планируемый объем инвестиций в Калининградскую область составляет 900 млрд рублей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Он подчеркнул, что несмотря на санкционное давление регион сохраняет инвестиционную привлекательность и помогает инвесторам на всех этапах реализации проектов.

Общий объем инвестиций, который планируется здесь реализовать, на территории Калининградской области, – 900 млрд рублей. Поэтому, несмотря на то, что сегодня мы находимся под санкционным давлением, мы видим, что инвестиционная привлекательность Калининградской области остается прежней, интересной, и мы, безусловно, всем инвесторам, которые приходят в наш регион, помогаем, ну и, как говорится, за руку проводим от начала реализации проекта до его окончания. Поэтому хотел бы всех поблагодарить за то, что именно Калининградская область рассматривается потенциально регионом для развития наших инвесторов. И никакие санкции на это не влияют сказал Беспрозванных

Ранее он заявил, что туризм является вектором развития Калининградской области, отметив, что регион развивается достаточно стабильно с точки зрения инвестиционной привлекательности и экономики.