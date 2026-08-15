Беспрозванных: турпоток в Калининградскую область сохранился на уровне 2025 года

Турпоток в Калининградскую область сохранился на уровне прошлого года Беспрозванных: турпоток в Калининградскую область сохранился на уровне 2025 года

Москва15 авг Вести.Туристический поток в Калининградскую область в текущем году сохранился на уровне 2025 года. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных, сообщает ИС "Вести".

По словам главы региона, в прошлом году Калининградскую область посетили 2,3 млн туристов.

Жители из других регионов нашей большой страны очень любят Калининградскую область посещать туристами. В прошлом году у нас порядка 2,3 млн туристов уже было. Мы видим, что в этом году туристический поток сохраняется. Калининградская область по отзывам наших туристов и гостей очень нравится всем заявил Беспрозванных

Ранее губернатор рассказал о планах по увеличению доли доходов от туристической отрасли. По его словам, в 2026 году она должна увеличиться с 4,1% до 4,4%.