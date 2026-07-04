Москва4 июл Вести.60% грузов в Калининградскую область доставляются через море из-за ограничений сухопутных логистических путей. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что ключевой задачей региона на сегодняшний день является развитие морского транспорта.

Сегодня, наверное, вы знаете, что наши недружественные уже соседи ограничивают логистику сухопутным транспортом, и в основном сегодня мы возим морским сообщением, уже более 60% грузов идут морем. Поэтому ключевая задача сегодня – это развитие морского транспорта. Это ведет, в принципе, к развитию портовой инфраструктуры, к развитию судостроения, поэтому это основная, первая часть, наверное, больше инфраструктурная. Ну и вторая – это возможность сообщения жителей с другими регионами России. Поэтому президент поддержал субсидированные авиационные билеты для наших жителей, за что большое спасибо сказал Беспрозванных

Ранее губернатор рассказал об инвестициях в регион. По его словам, до 2030 года область рассчитывает получить до 900 млрд рублей.