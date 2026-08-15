Москва15 авг Вести.Строящийся в Калининграде мост через реку Преголю является важным объектом для логистики города. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что планируется ускорить строительство моста на два года и сдать его в 2027, а не в 2029, как планировалось изначально.

Очень важная логистическая составляющая наших двух берегов, как вы видите, да. Поэтому сегодня у нас даже есть какие-то ограничения по нему, да, передвижения, но работаем над тем, чтобы как можно быстрее его достроить. То есть у нас сроки в 2029 году были, но мы хотим сместить их на 2027 год, чтобы быстрее закончить строительство этого моста и уже сбалансировать движение именно транспортное в нашем регионе рассказал Беспрозванных

Ранее глава Калининградской области рассказал об ожидаемых инвестициях в регион. По словам губернатора, планируется привлечь около 900 миллиардов рублей.